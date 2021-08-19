Михаил Гусман об Эндрю Куомо – губернаторе штата Нью-Йорк в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности Эндрю Куомо – губернатора штата Нью-Йорк.
Trend представляет вниманию читателей видеозапись передачи.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Лента новостей
В Азербайджане назван рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство
Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив)
В Грузии было продано очередное предприятие в рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса»
Рабочий визит руководства Бакинской академии хореографии в Санкт-Петербург: встречи, соглашения и планы на будущее (ФОТО)
Расходы на установку новых кассовых аппаратов в Азербайджане будут компенсироваться налоговыми обязательствами
Лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелее переносят заражение коронавирусом – кардиолог
Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана-МИД
Азербайджанский стартап-проект подписал долгосрочное соглашение с легендой бразильского футбола (ФОТО)