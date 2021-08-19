В Госдепе заявили, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек
Шесть тысяч человек, с которыми американские консульские работники провели все необходимые процедуры, находятся в настоящее время в аэропорту Кабула. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту [Кабула] находятся 6 тыс. человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал он.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик
Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Захарова
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов
Казахстанская транспортно-экспедиторская компания организовала перевозку более 200 международных поездов
Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Республики Корея (ФОТО)
В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО)