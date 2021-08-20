Три вакцинировавшихся сенатора США заразились коронавирусом
Три американских сенатора, сделавшие ранее прививки от коронавируса, сообщили в четверг, что у них выявлен COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки", - написал на своей странице в Twitter 77-летний сенатор Ангус Кинг (независимый, от штата Мэн).
О положительных тестах на COVID-19 сообщили также 70-летний Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, что чувствуют себя хорошо.
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