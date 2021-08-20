Блинкен обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и посвященную этой теме онлайн-встречу министров иностранных дел альянса, которая состоится 20 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта встреча соберет союзников для обсуждения событий в Афганистане и усилий НАТО по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации <...>. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет важнейшее значение в этом деле, а также в планировании дальнейшего пути НАТО <...> [касательно] Афганистана", - сказано в сообщении.