Блинкен обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и посвященную этой теме онлайн-встречу министров иностранных дел альянса, которая состоится 20 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эта встреча соберет союзников для обсуждения событий в Афганистане и усилий НАТО по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации <...>. Госсекретарь и генсек подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет важнейшее значение в этом деле, а также в планировании дальнейшего пути НАТО <...> [касательно] Афганистана", - сказано в сообщении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик
Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Захарова
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов
Казахстанская транспортно-экспедиторская компания организовала перевозку более 200 международных поездов
Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Республики Корея (ФОТО)