Полиция не нашла взрывного устройства в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле

США 20 августа 2021 03:07 (UTC+04:00)
Полиция не нашла взрывного устройства в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывного устройства в припаркованном в центре столицы США автомобиле, владелец которого утверждал, что имеет при себе бомбу. Об этом сообщается в заявлении полиции Капитолия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства", - отмечается в тексте.

По словам полиции, район у здания Библиотеки Конгресса США вновь признан безопасным. "Следователи продолжают оставаться на месте происшествия", - говорится в заявлении.

Ранее на странице полиции Капитолия в Twitter сообщалось, что мужчина, который в четверг прибыл на автомобиле в центр Вашингтона и заявил, что у него в машине имеется взрывное устройство, после длительных переговоров был взят под стражу. Газета The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что мужчина сдался без сопротивления. Как отмечала газета, подозреваемый, находясь в автомобиле, высказывал критику в адрес администрации президента Джо Байдена. По данным агентства Рейтер, мужчина страдает шизофренией.

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