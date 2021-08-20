Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа

Президент США Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось. Об этом в эфире телекомпании CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа", - сказал он, отвечая на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы "продлить крайний срок в Афганистане". При этом Салливан не смог уточнить, сколько именно американцев находятся сейчас в Афганистане.

Ведущая CBS также спросила у Салливана, грозит ли американским военным опасность в том случае, если они останутся в Афганистане после 31 августа. "Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять [движению] "Талибан", что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту [Кабула], им грозит быстрый и силовой ответ", - заявил на это Салливан, уклонившись от прямого ответа на поставленный вопрос.