США заявили, что готовят запасные варианты, если не получится восстановить сделку с Ираном
Госдепартамент готовит ряд запасных вариантов на случай, если США не получится восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли в интервью газете Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает издание, Мэлли заявил, что его команда "готовит некоторые запасные варианты" на случай, если Соединенные Штаты и Иран не смогут договориться об условиях восстановления СВПД в ближайшие месяцы. Один из них заключается в том, что Вашингтон и Тегеран согласятся на абсолютно другую сделку с параметрами, отличными от нынешнего соглашения, пишет Politico. Второй вариант - это набор карательных мер реагирования в координации с европейскими союзниками. При этом спецпосланник не уточнил изданию, что это могут быть за меры.
По словам дипломата, возвращение США в СВПД - "это просто один большой знак вопроса", потому что этот процесс Вашингтон "не может полностью контролировать" в связи с отсутствием взаимодействия со стороны Тегерана. Мэлли отказался указать процентную вероятность возвращения США к обязательствам по СВПД. "Я бы не очень помог вам, если бы назвал проценты, - настаивал он. - Мы готовы возобновить переговоры, чего мы бы не сделали, если бы не считали [сделку] возможной".
"Если Иран будет достигать успехов в ядерной программе и продолжит предпринимать провокационные шаги в ядерной сфере, не говоря уже об их региональных провокациях, то это тянет [прогресс по переговорам] в другую сторону [от достижения соглашения]", - считает спецпосланник. По его словам, Вашингтон осознает, что вопрос возвращения США к исполнению обязательств по СВПД пока не решен. При этом, как он подчеркнул, необходимо быть готовыми к тому, что "намерения Ирана заключаются в том, чтобы не возвращаться" к указанной сделке.