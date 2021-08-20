Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном
Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <...> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев", - говорится в сообщении. Они также приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.
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