Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <...> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев", - говорится в сообщении. Они также приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.