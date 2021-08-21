В Пентагоне заявили, что боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

Боевики запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точная численность американской стороне не известна. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что "Аль-Каида" присутствует в Афганистане, как и "Исламское государство". <...> Мы не считаем, что [численность их боевиков там] непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас", - сказал он. "Думаю, вы понимаете, что они [террористы] не носят с собой удостоверение личности и не регистрируются где-то. У нас нет идеальной картины", - пояснил Кирби.

"Но президент [США Джо Байден] только что сказал, что присутствия "Аль-Каиды" в Афганистане нет. Судя по всему, [эти данные] не являются верными", - заявила на это журналистка. "Мы считаем, что там нет присутствия, которое было бы достаточно значительным, чтобы создавать угрозу для нашей родины, как <...> 20 лет назад", - ответил Кирби.