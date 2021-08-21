Байден обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию в Афганистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Они обсудили важность продолжения тесной координации между представителями своего военного и гражданского состава в Кабуле, которые неустанно работают вместе над обеспечением безопасной эвакуации своих граждан, афганцев, которые мужественно помогали нам и НАТО в военной сфере, а также других оказавшихся в уязвимом положении жителей Афганистана", - сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.
Стороны также приветствовали планы проведения на следующей неделе онлайн-встречи на высшем уровне Группы семи, посвященной Афганистану.
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