Предупреждение об урагане объявили на юге Нью-Йорка и в Коннектикуте

Штормовое предупреждение из-за возможного усиления тропического шторма "Генри" до урагана объявлено в штате Коннектикут и на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Погодные условия, характерные для урагана, ожидаются в воскресенье в некоторых районах Лонг-Айленда и Коннектикута, где было объявлено предупреждение об урагане", - говорится в заявлении.

Сообщается, что ураган может обрушиться в воскресенье на юг штата Массачусетс и на территорию штата Род-Айленд.

По данным центра, шторм "Генри" может привести к наводнениям на северо-востоке США. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась с 18 до 31 м/с. На данный момент шторм находится в нескольких сотнях километров к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 3 м/с.