США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек

Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек. Об этом,каак пердает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.

"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тыс. человек", - сказал он.

Власти США не получали запросов от противостоящих радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане сил на нанесение авиаударов на территории страны. "Никто не рассматривает и не говорит об этом, в настоящее время подобных запросов не поступало", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос журналиста о том, поступали ли от афганских военных или кого-либо еще соответствующие просьбы.