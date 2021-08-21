Число жертв урагана "Грейс" в Мексике возросло до восьми

Число жертв удара урагана "Грейс" в штате Веракрус на восточном побережье Мексики возросло до восьми человек, еще трое пропали без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу на пресс-конференции губернатор штата Куитлауак Гарсиа.

"Семь человек погибли в городе Халапа, еще один в Поса-Рика-де-Идальго. Чрезвычайная ситуация продолжается", - сказал Гарсиа, призвав сограждан соблюдать необходимые меры предосторожности и не покидать безопасные места. Более чем в 20 муниципалитетах Веракруса были зарегистрированы подтопления. Власти привлекли военнослужащих и полицейских к оказанию помощи населению.

Сообщается, что "Грейс" оставил без электроснабжения около 0,56 млн пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.