Не менее восьми человек погибли в результате наводнения штате Теннесси
По меньшей мере восемь человек погибли и более 30 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в округе Хамфрис (штат Теннесси), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Округ Хамфрис находится примерно в 100 км от города Нэшвилл - столицы штата Теннесси. Стихийное бедствие привело к перекрытию дорог, а также наблюдаются сбои связи.
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