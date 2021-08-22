Не менее восьми человек погибли в результате наводнения штате Теннесси

По меньшей мере восемь человек погибли и более 30 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в округе Хамфрис (штат Теннесси), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Округ Хамфрис находится примерно в 100 км от города Нэшвилл - столицы штата Теннесси. Стихийное бедствие привело к перекрытию дорог, а также наблюдаются сбои связи.