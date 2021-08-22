Власти Нью-Йорка не ждут катастрофических последствий от шторма "Генри"

Тропический шторм "Генри", по предварительным оценкам, не приведет к катастрофическим последствиям для штата Нью-Йорк. Об этом заявил в воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть хорошие новости. Ураган "Генри" ослабел до тропического шторма. К тому же, он сместился к востоку", - сказал Куомо. По словам губернатора, сейчас власти штата "не ждут какой-то катастрофы".

Согласно данным метеорологов, основной маршрут шторма пройдет над Атлантикой и затронет северо-восток США в меньшей степени, чем ожидалось раньше. Большая часть штата Нью-Йорк, по этому прогнозу, останется к западу от его пути, хотя теперь сильный удар стихии ожидается в Коннектикуте, шторм может обрушиться на этот штат в районе 22:00 (GMT+4).

В складывающихся условиях власти Нью-Йорка больше сконцентрируются на борьбе с возможными наводнениями в долине реки Гудзон. "У вас есть вода и небольшая река. Вода спускается с гор, и то, что было ручьем, превращается в неистовый поток. Я видел, как из-за этого смывало города, - указал Куомо в ходе брифинга