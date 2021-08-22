Шторм "Генри" обрушился на восток США
Тропический шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США, обрушившись в воскресенье на штат Род-Айленд. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, максимальная скорость порывов ветра составляет около 27 м/с. Шторм движется на северо-запад со скоростью 5,5 м/с.
Синоптики прогнозируют, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей. Основной удар придется на Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и соседний штат Коннектикут, проливные дожди прогнозируются на территории штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Власти готовятся к подтоплениям населенных пунктов.
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