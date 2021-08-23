Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили проблемы денуклеаризации и диалога с КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким провел в понедельник в Сеуле консультации со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал YTN.

По его данным, стороны обсудили совместные усилия для возобновления диалога по денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряженности в регионе.

"Мой визит в Южную Корею свидетельствует о решимости Вашингтона продолжать тесное взаимодействие с Сеулом по всему спектру вопросов, связанных с Северной Кореей", - заявил Сон Ким перед началом встречи.

Но Гю Док в ответ выразил надежду, что стороны смогут выработать "гибкий и творческий подход" для продвижения усилий, направленных на полную денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове.