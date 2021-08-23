США сократили круг лиц, которых будут пускать в аэропорт Кабула
США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт. Американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят.
По словам собеседника CNN, члены радикального движения "Талибан" помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.
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