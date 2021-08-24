США обсуждают с талибами вопрос будущего контроля над аэропортом в Кабуле

Соединенные Штаты обсуждают вопрос будущего контроля над международным аэропортом в столице Афганистана со своими союзниками, а также с представителями движения "Талибан". Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, обсуждает ли Вашингтон с партнерами вопрос о том, что после завершения эвакуации аэропорт в Кабуле будет принадлежать боевикам. "Я не могу вдаваться в подробности частных бесед, но я могу сказать, что это было предметом обсуждения с талибами. Это стало предметом обсуждения с нашими союзниками, это было предметом обсуждения со многими нашими партнерами. Между всеми вышеперечисленными - между Соединенными Штатами и нашими партнерами, союзниками, но также и талибами - существует фактическое согласие, что все наши интересы будут удовлетворены функционирующим аэропортом", - ответил дипломат.