Байден в течение 24 часов решит, продлить ли после 31 августа эвакуацию из Кабула

Президент США Джо Байден, как ожидается, в течение ближайших 24 часов решит, продлевать ли после 31 августа крайний срок военной операции по эвакуации американцев из Афганистана. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, некоторые советники американского президента выступают против продления сроков операции из соображений безопасности. По словам представителя администрации, Байден может сообщить о своих намерениях по этому вопросу на чрезвычайном саммите Группы семи по ситуации в Афганистане, который пройдет во вторник по видеосвязи.