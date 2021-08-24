Байден в течение 24 часов решит, продлить ли после 31 августа эвакуацию из Кабула
Президент США Джо Байден, как ожидается, в течение ближайших 24 часов решит, продлевать ли после 31 августа крайний срок военной операции по эвакуации американцев из Афганистана. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно этим данным, некоторые советники американского президента выступают против продления сроков операции из соображений безопасности. По словам представителя администрации, Байден может сообщить о своих намерениях по этому вопросу на чрезвычайном саммите Группы семи по ситуации в Афганистане, который пройдет во вторник по видеосвязи.
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