Airbnb бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев

Не менее 20 тыс. афганцев смогут бесплатно поселиться в жилье, которое сдается в странах мира на платформе онлайн-сервиса Airbnb. Об этом во вторник сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня Airbnb начнет размещать 20 тыс. афганских беженцев по всему миру бесплатно", - написал Чески. Размещение афганцев оплатит компания, а жилье предоставят пользователи сервиса. "Мы не смогли бы сделать это без отзывчивости хозяев", - подчеркнул глава Airbnb.

Для осуществления этого плана компания будет сотрудничать с Airbnb.org (некоммерческая организация, которая обеспечивает людей временным жильем во время кризиса), а также неправительственными организациями.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности.

Боевики радикального движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.