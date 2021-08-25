В работе сервисов Amazon в США произошел сбой

Неполадки в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в среду в США. Об этом сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, 59% пользователей, сообщивших о сбое, жалуются на работу сайта, 33% не могут войти в свою учетную запись, еще 8% испытывают трудности при совершении оплаты.