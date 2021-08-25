В работе сервисов Amazon в США произошел сбой
Неполадки в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в среду в США. Об этом сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, 59% пользователей, сообщивших о сбое, жалуются на работу сайта, 33% не могут войти в свою учетную запись, еще 8% испытывают трудности при совершении оплаты.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане Герои Отечественной войны и члены их семей будут обеспечены квартирами – Распоряжение
Натали Гуле: Мехрибан Алиева вносит неоценимый вклад в развитие искусства, мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане и за его пределами
Азербайджан и Турция исследуют возможности внедрения технологий IV промышленной революции в двусторонней торговле
В Азербайджане гражданам старше 60 лет и медработникам рекомендована третья доза вакцины от коронавируса
Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике Азербайджана, толерантности и мультикультурализме – Сакит Мамедов
В Азербайджане рассматривается возможность создания совместного с компанией из РФ производства по переработке сельхозпродукции
Центром общественных свобод телеканала «Аль-Джазира» опубликована статья азербайджанского автора о гуманитарной проблеме карабахского конфликта
Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)