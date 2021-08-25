Администрация США указала на прогресс на переговорах с Россией по кибербезопасности

Участники российско-американских переговоров в сфере кибербезопасности достигли прогресса. Об этом сообщила во вторник представитель администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать ход продолжающихся переговоров между американским правительством и российскими властями по борьбе с хакерами и вирусами-вымогателями. "Очевидно, что эта тема продолжает активно обсуждаться. Как вы знаете, президент [США Джо Байден] создал группу экспертов, и мы продолжаем добиваться прогресса в этом направлении", - отметила представитель американской исполнительной власти.

Она рассказала, что американский лидер в среду во время встречи с главами крупных американских компаний обсудит проблему борьбы с вирусами-вымогателями. Байден, по словам чиновника, намерен "заняться такими основными вопросами", как повышение уровня кибербезопасности страны, увеличение числа работающих в киберсфере специалистов. Представитель администрации подчеркнула, что Байден на встрече намерен поднять тему борьбы с различными видами хакерских атак, а также обсудить меры для их предотвращения.

В начале августа заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что США рассчитывают на дальнейшую работу с Россией по вопросам обеспечения кибербезопасности.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон планируют начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.