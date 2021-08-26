США бустерные дозы вакцин от ковида будут вводить через шесть, а не восемь месяцев

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрит применение бустерных доз вакцины от коронавируса через полгода, а не восемь месяцев после первичной вакцинации. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что дополнительные дозы планируется применять через восемь месяцев после прохождения полной вакцинации. Однако, согласно сведениям, содержащимся в заявках производителей на одобрение властями бустерных доз, вводить их планируется уже спустя шесть месяцев после полной вакцинации. Как указывает WSJ, соответствующее разрешение FDA планирует выдать в середине сентября всем трем компаниям, производящим вакцины от коронавируса в США.