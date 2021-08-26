Военные и разведка США проводят тайную эвакуацию американцев из Афганистана

Вооруженные силы и Центральное разведывательное управление США проводят скрытые операции по вывозу из Афганистана американцев, которые находятся за пределами территории столичного аэропорта. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, ЦРУ начало несколько тайных операций по вывозу своих соотечественников как с территории Кабула, так и за пределами столицы, для этого они использовали вертолеты военных. Помимо этого американские войска вместе со своими союзниками, в частности из Великобритании и Франции, проводят наземные операции по вывозу граждан своих стран, а также обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. Отмечается, что приоритет в подобных миссиях отдается американским гражданам.