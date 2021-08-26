Блинкен заявил, что около 1,5 тыс. граждан США могут оставаться в Афганистане

Власти США с 14 августа эвакуировали из Кабула около 4,5 тыс. соотечественников, а также членов их семей. Как сообщил в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте госсекретарь Энтони Блинкен, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нашим оценкам, 14 августа, когда началась операция по эвакуации, <...> в Афганистане находились около 6 тыс. американских граждан, которые хотели выехать. За последние 10 дней примерно 4,5 тыс. из этих американцев были благополучно эвакуированы вместе с их ближайшими родственниками", - сказал он.

"За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции насчет того, как безопасно добраться до аэропорта Кабула. <...> Что касается еще примерно тысячи человек, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан, то мы настойчиво пытаемся связаться с ними по несколько раз в день по разным каналам <...>, чтобы определить, по-прежнему ли они хотят уехать [из Афганистана], передать самую последнюю информацию и инструкции <...>. Некоторые из них могут уже не находиться в стране. Некоторые могли утверждать, что они являются американцами, но это не так. Некоторые могут предпочесть остаться", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, в предстоящие дни власти США продолжат "прояснять статус и планы" указанных лиц. "Мы полагаем, что из этого списка из примерно тысячи человек, число американцев активно ищущих помощи, чтобы покинуть Афганистан, меньше, вероятно, значительно меньше", - добавил Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что власти США активно продолжают свои подсчеты и приведенные цифры могут поменяться.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать помощь соотечественникам и помогавшим США афганцам выехать из Афганистана и после вывода американских войск из этой страны.