Трамп считает, что американские войска выглядят слабыми в результате терактов в Кабуле

Взрывы, прогремевшие у аэропорта Кабула, показали слабость нынешних американских войск под управлением действующей администрации. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы слабы, мы беспомощны. Нами управляют люди, которые не понимают, что делают", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о реакции на произошедшее.

По словам Трампа, этот теракт - "самая позорная вещь, которая происходила с нашей страной".

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.