Мы отреагируем с силой - Байден

Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с терактом в Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он заявил, что власти США сделают все возможное, чтобы наказать организаторов.

Американские разведслужбы считают, что теракт организовала группировка "Исламское государство в Хорасане", заявил Байден.

Президент США полагает, что Талибанне помогало боевикам ИГ и не будет содействовать им в будущем.

Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. "Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что США не позволят террористам помешать эвакуации из Афганистана. Байден отметил, что придерживается решения вывести войска к 31 августа.

Соединенные Штаты уже эвакуировали более 100 тыс. человек за последние 11 дней, добавил президент.

Военные США в Кабуле сообщили ему, что не нуждаются в дополнительных силах.

Президент подчеркнул, что США не должны приносить в жертву своих солдат, чтобы попытаться построить демократию в Афганистане.

Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в этой стране.