США и Великобритания активизируют сотрудничество в борьбе с терроризмом

В ходе состоявшегося телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия в области борьбы с терроризмом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Госдепартамент США.

"Они согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана.