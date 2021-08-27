США с союзниками эвакуировали из Кабула 105 тыс. человек с 14 августа

США вместе с партнерами смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула почти 105 тыс. человек с 14 августа. Об этом сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Примерно 12,5 тыс. человек были эвакуированы из Кабула в период с 03:00 по времени Восточного побережья США 26 августа по 03:00 27 августа (с 10:00 26 августа по 10:00 27 августа). Почти 105 тыс. человек были вывезены с 14 августа. С конца июля - примерно 110,6 тыс.", - отметил он на своей странице в Twitter.

После объявления в апреле президентом США Джо Байденом о начале вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Многие государства эвакуируют сейчас из Афганистана своих граждан, в том числе дипломатов, а также стремящихся выбраться из страны афганцев.