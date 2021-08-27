Пользователи из США и Канады сообщили о сбое в работе Twitter
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в пятницу в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В основном пользователи столкнулись с проблемами в работе сайта и мобильных приложений соцсети. Часть сообщивших о сбое не может войти в свой аккаунт, а еще ряд пользователей пожаловались на проблемы с подключением к серверу.
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