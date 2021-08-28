В Пентагоне заявили, что контроль над аэропортом Кабула сохраняют американские военные

Американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Он (аэропорт) все еще находится под контролем военных США", - подчеркнул Кирби.

Между тем ранее представитель движения "Талибан" Билал Карим написал на своей странице в Twitter, что под контроль талибов перешла значительная часть столичной воздушной гавани. "Сегодня три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов "Исламского эмирата Афганистан". За американцами остается самая незначительная часть [аэропорта]. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны", - указал Карим.