Ураган "Ида" усилится до высшей категории, когда достигнет штата Луизиана

Ураган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья американского штата Луизиана. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что "Ида" будет экстремально опасным ураганом высшей категории, когда достигнет побережья Луизианы", - говорится в сообщении на сайте центра.

По прогнозам метеорологов, на побережье штата, в том числе в Новом Орлеане, ожидаются порывы ветра до 49 м/с, в том числе "с потенциально катастрофическим ущербом". "Необходимо ускорить работы по реализации действий, направленных на защиту жизни и имущества", - резюмировали в центре.