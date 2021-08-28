Ураган "Ида" усилится до высшей категории, когда достигнет штата Луизиана

США 28 августа 2021 02:11 (UTC+04:00)
Ураган "Ида" усилится до высшей категории, когда достигнет штата Луизиана

Ураган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья американского штата Луизиана. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что "Ида" будет экстремально опасным ураганом высшей категории, когда достигнет побережья Луизианы", - говорится в сообщении на сайте центра.

По прогнозам метеорологов, на побережье штата, в том числе в Новом Орлеане, ожидаются порывы ветра до 49 м/с, в том числе "с потенциально катастрофическим ущербом". "Необходимо ускорить работы по реализации действий, направленных на защиту жизни и имущества", - резюмировали в центре.

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