США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане

США 28 августа 2021 06:10 (UTC+04:00)
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане

Военные США провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане, который занимался организацией нападений. Согласно предварительной оценке, он был уничтожен, говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] "ИГ в Хорасане", - сообщил Урбан.

"Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения", - добавил он.

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