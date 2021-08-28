В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ

Министерство обороны США сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что [в результате атаки] были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен", - заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. "Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения", - отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.

США к настоящему времени эвакуировали из Афганистана около 5,4 тыс. американцев, сообщил Тейлор. "Всего эвакуированы более 117 тыс. человек, подавляющее большинство которых - афганцы. Из этого числа примерно 5 400 человек - граждане США", - указал генерал.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что ситуация с угрозами безопасности в Кабуле остается динамичной, США ее постоянно отслеживают.​​​​​​

"Угроза по-прежнему сохраняется, - указал Кирби. - Ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени". Пресс-секретарь оборонного ведомства подчеркнул, что США по-прежнему "намерены завершить операцию [по эвакуации] к концу месяца". "В этом плане ничего не поменялось", - отметил он.

США заявили, что намерены продолжать контролировать аэропорт Кабула до конца своей операции по эвакуации. США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула, подтвердил Пентагон.