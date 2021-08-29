Ураган "Ида" может стать для Луизианы сильнейшим за последние полтора века

Власти штата Луизиана опасаются, что ураган "Ида", надвигающийся на его побережье, станет сильнейшим по меньшей мере за последние полтора столетия. Об этом заявил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США выступил с предупреждением, что "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья Луизианы. "Мы можем сказать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов", - подчеркнул губернатор штата.

Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью более 320 км. Как сообщает агентство Associated Press, многие жители прибрежных районов стремятся уехать вглубь штата, где, как ожидается, последствия стихии будут менее разрушительными. Телеканалы демонстрируют кадры многокилометровых пробок на дорогах, ведущих от побережья.

К настоящему моменту ураган "Ида" усилился до второй категории. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 44,7 м/с. Ураган движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч.