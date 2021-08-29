Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана американских дипломатов

Американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то когда именно это произойдет.