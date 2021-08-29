Ураган "Ида" достиг побережья штата Луизиана
Ураган четвертой категории "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился в воскресенье на побережье Мексиканского залива в американском штате Луизиана. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.
По данным метеорологов, скорость ветра в пределах урагана достигает 67 м/с. Ранее американские телекомпании отмечали, что "Ида" может усилиться до пятой категории, когда скорость ветра в пределах урагана превысит 70 м/с.
Без электричества на территории штата остаются на данный момент по меньшей мере 117 470 потребителей.
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