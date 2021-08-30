США отправили на Украину в общей сложности 2,2 млн доз вакцин от коронавируса

США предоставили Украине к настоящему времени примерно 2,2 млн доз вакцин от нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Рад объявить, что вторая партия вакцин от COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвованных нами к настоящему времени 2,2 млн доз", - отметил он.

В июле агентство Reuters сообщило, что США отправили на Украину почти 2 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Препарат был предоставлен в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую для оказания помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.