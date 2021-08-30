Белый дом проинформировал Байдена о ракетной атаке в районе аэропорта Кабула

Сотрудники администрации США доложили американскому президенту Джо Байдену о ракетной атаке в районе аэропорта Кабула. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в понедельник пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президента проинформировали о том, что работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев, он подтвердил приказ, согласно которому командующим следует удвоить усилия для выполнения приоритетной задачи: сделать все необходимое для защиты наших сил в стране", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, не менее пяти ракет в понедельник утром были перехвачены американской системой ПРО в районе аэропорта Кабула. По данным агентства, нет информации о потерях среди американских военнослужащих.