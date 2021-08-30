Эффективность вакцины Pfizer через 15 недель после второй дозы может упасть до 29%

Медики из Катара обнаружили, что через 3-4 месяца после введения второй дозы действие антикоронавирусной вакцины от Pfizer может снижаться особенно быстро. Данные их исследования показывают, что в этом случае препарат предотвращает около 29% заражений. Описание работы ученые опубликовали на medRxiv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши наблюдения показывают, что значительная часть населения Катара, привитая вакциной Pfizer, может потерять защиту от заражения в ближайшие недели и месяцы. Это увеличит вероятность новых волн пандемии и говорит в пользу скорейшей повторной вакцинации для усиления иммунитета", – пишут исследователи.

У медиков нет однозначного ответа на вопрос, могут ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Наблюдения показывают, что обычно количество антител к вирусу остается высоким на протяжении шести-восьми месяцев, тогда как в других случаях иммунитет сохраняется значительно дольше или исчезает быстрее.

В частности, эффективность вакцины Pfizer может падать быстрее, чем у Moderna и других препаратов. Катарские и американские медики под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского университета в Дохе Лейса Абу-Раддада получила новые подтверждения этой теории. Они наблюдали за состоянием здоровья всех жителей Катара в промежутке между январем и серединой августа этого года.

Ученые регулярно проводили ПЦР-тесты среди вакцинированных и невакцинированных жителей страны, а также измеряли концентрацию антител в их организме. На основе этих данных исследователи пытались оценить, как часто заражались коронавирусом представители обеих групп катарцев, а также вычислить вероятность их попадания в больницу и реанимацию.

Расчеты показали, что изначально эффективность вакцины Pfizer была высока во всех отношениях. В первые недели после введения она предотвращала около 72% заражений коронавирусом в любой форме и на 95% снизила число случаев госпитализации и попаданий в реанимацию.

С другой стороны, примерно через пять недель после введения второй дозы вакцины ее эффективность начала быстро снижаться. Особенно заметно это стало примерно через 15 недель после вакцинации. К этому времени, вакцина начала предотвращать лишь 29% заражений и около 71% случаев госпитализации и попадания в реанимацию.

Все это, как считают Абу-Раддад и его коллеги, говорит в пользу того, что жителям Катара в ближайшее время необходимо пройти повторную вакцинацию для укрепления иммунитета и восстановления защиты от распространения коронавируса. Кроме того, ученые планируют провести аналогичные замеры среди жителей страны, получивших вакцину Moderna, что позволит им более детально изучить различия в влиянии РНК-вакцин на иммунитет.