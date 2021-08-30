Более 1600 человек занимаются спасением жителей Луизианы из-за урагана "Ида"

Власти штата Луизиана мобилизовали более 1600 человек для поисково-спасательной операции после того, как на штат обрушился ураган "Ида". Об этом в понедельник сообщил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время штат мобилизовал более 1600 человек для поиска и спасения людей в Луизиане", - написал он в Twitter. Помимо этого за последние несколько дней власти Луизианы для преодоления последствий удара стихии привлекли 4900 военнослужащих Национальной гвардии.

Несмотря на то, что "Ида", которая в воскресенье обрушилась на побережье штата как ураган четвертой категории, уже ослабла до тропического шторма, проливные дожди и наводнения все еще представляют серьезную угрозу. Власти призывают местных жителей оставаться там, где их застала стихия. Самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, полностью обесточен, всего без света в Луизиане остаются более 1 млн человек, во многих районах не работает сотовая связь.

Телеканалы показывают кадры разрушенных построек, затопленных улиц и перевернутых автомобилей. По последним данным, жертвой удара стихии стал один человек.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.