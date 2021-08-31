Число погибших от последствий урагана "Ида" в США выросло до четырех
Не менее четырех человек стали жертвами обрушившегося на штаты Луизиана и Миссисипи циклона "Ида". Об этом во вторник сообщила газета Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, два человека погибли и 10 пострадали в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. О двух погибших в Луизиане сообщил в воскресенье департамент здравоохранения штата.
По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может значительно вырасти.
Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье, вскоре он ослаб до тропического шторма. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи.
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