Hовый пакет военной помощи США Украине включает комплексы Javelin
Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, министр обороны США Ллойд Остин заявил в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое", - сказал он.
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