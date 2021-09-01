Hовый пакет военной помощи США Украине включает комплексы Javelin

Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, министр обороны США Ллойд Остин заявил в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое", - сказал он.