Глава NASA обсудил с Зеленским сотрудничество США и Украины в космической сфере
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обсудил в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество Вашингтона и Киева в космической сфере, в том числе общую заинтересованность в космических исследованиях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявлении руководителя американского ведомства.
"Мы обсудили нашу возобновленную приверженность партнерству в космосе, нашу общую заинтересованность в исследовании и открытиях [в космосе], а также важность международного сотрудничества в достижении общих целей в космосе", - подчеркнул Нельсон.
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