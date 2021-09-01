Глава NASA обсудил с Зеленским сотрудничество США и Украины в космической сфере

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обсудил в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество Вашингтона и Киева в космической сфере, в том числе общую заинтересованность в космических исследованиях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявлении руководителя американского ведомства.

"Мы обсудили нашу возобновленную приверженность партнерству в космосе, нашу общую заинтересованность в исследовании и открытиях [в космосе], а также важность международного сотрудничества в достижении общих целей в космосе", - подчеркнул Нельсон.