США в ближайшее время не планируют пересматривать санкции против талибов

США в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении Талибан. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Изменение нашего отношения [к талибам] будет основываться на том, будут ли они следовать взятым на себя обязательствам", - отметил Прайс.