США в ближайшее время не планируют пересматривать санкции против талибов
США в обозримом будущем не собираются пересматривать санкции в отношении Талибан. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Изменение нашего отношения [к талибам] будет основываться на том, будут ли они следовать взятым на себя обязательствам", - отметил Прайс.
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