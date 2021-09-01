Bласти США смогут направлять помощь афганцам, несмотря на санкции против талибов

Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным компаниям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, несмотря на санкции против радикального движения Талибан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство выдало соответствующую лицензию на прошлой неделе. Она, в частности, касается отправки афганцам продовольствия и медикаментов.

Разрешение будет действовать до 1 марта 2022 года. "Это точечная гуманитарная помощь, нацеленная на содействие афганскому народу", - приводятся в публикации слова сотрудника Минфина США.