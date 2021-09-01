В США после падения вертолета ВМС начался поиск пяти военнослужащих
Поиски пяти военнослужащих ведутся у побережья Сан-Диего (штат Калифорния) после падения вертолета Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС, распространенном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"К настоящему моменту один член экипажа спасен, ведутся поиски еще пяти членов экипажа вертолета MH-60S, вылетевшего с борта авианосца Abraham Lincoln и упавшего в море у побережья Сан-Диего", - отмечается в сообщении. По данным военных, в поисково-спасательной операции принимают участие Береговая охрана США и авиация ВМС.
Ранее в ВМС США сообщили, что вертолет Тихоокеанского флота упал в море примерно в 110 км от Сан-Диего. Причина произошедшего не уточняется.
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