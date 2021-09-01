В школе Северной Каролины произошла стрельба

Стрельба произошла в среду в школе города Уинстон-Салем (штат Северная Каролина), правоохранители оцепили здание, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Школа Маунт-Табор оцеплена, на территории школы произошла стрельба <...>. Мы проводим расследование произошедшего", - написала пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Один учащийся получил ранения, все остальные ученики в безопасности", - говорится в следующем твите. Также полицейские заявили, что не получали сведения о новых выстрелах или пострадавших.

Как сообщает телеканал NBC, правоохранители в настоящее время проверяют все помещения в здании. Информация о задержании подозреваемых пока не приводится.