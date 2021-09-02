США работают над налаживанием коридоров эвакуации из Афганистана - Госдеп

Соединенные Штаты ведут работу над установлением воздушных и наземных коридоров для эвакуации людей из Афганистана. Об этом заявила в ходе брифинга в среду заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первое, что нам надо сделать, - убедиться, что мы можем получить защищенные воздушные и наземные маршруты [для эвакуации]. Это то, над чем мы работаем", - сказала она.

Помимо этого, Нуланд отметила, что американским властям также важно проводить постоянный мониторинг того, где находятся люди, нуждающиеся в эвакуации, для проработки безопасных маршрутов их вывоза.